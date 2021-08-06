Актриса рассказала о массовых увольнениях в театре Ермоловой

В Московском драматическом театре имени Ермоловой начали массово увольнять сотрудников, заявила актриса Анна Скварник. По ее словам, сокращения начались в конце июля.

Всего театр попросил на выход 18 человек, в том числе и Скварник, которая работала там с 1997 года. В беседе с «Московским комсомольцем» актриса объяснила, что администрация избавляется от людей из-за пандемии коронавируса.

Теперь она вместе с уже бывшими коллегами пытается разобраться в произошедшем. По их мнению, процедура сокращения была нарушена. Они хотят защитить свои права.

«У всех разная ситуация. Кто-то получил уведомление через портал госуслуг, кому-то по почте пришло заказное письмо, кому-то сообщили в театре», — пояснила Скварник.

Она обратила внимание на то, что сократили актеров, которых до этого еще и некоторое время держали без работы. А теперь это использовалось в качестве аргумента для увольнения — администрация избавилась от них как от незанятых.

«Но ведь наша занятость зависит от директора и художественного руководителя. У нас у всех высокая квалификация, но нас сначала нигде не занимали, а потом решили сократить», — посетовала Скварник.

В пресс-службе театра подтвердили, что сокращения происходят с 22 июля, но администрация не нарушает трудового законодательства.

«Все действия дирекции театра находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. Главная причина изменений — оптимизация ресурсов на фоне пандемии», — заявили представители театра в комментарии РИА «Новости».