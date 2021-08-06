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    06 августа 2021, 11:06

    Актриса рассказала о массовых увольнениях в театре Ермоловой

    Ольга Назаркина

    В Московском драматическом театре имени Ермоловой начали массово увольнять сотрудников, заявила актриса Анна Скварник. По ее словам, сокращения начались в конце июля.

    Актриса рассказала о массовых увольнениях в театре Ермоловой

    Всего театр попросил на выход 18 человек, в том числе и Скварник, которая работала там с 1997 года. В беседе с «Московским комсомольцем» актриса объяснила, что администрация избавляется от людей из-за пандемии коронавируса.

    Теперь она вместе с уже бывшими коллегами пытается разобраться в произошедшем. По их мнению, процедура сокращения была нарушена. Они хотят защитить свои права.

    «У всех разная ситуация. Кто-то получил уведомление через портал госуслуг, кому-то по почте пришло заказное письмо, кому-то сообщили в театре», — пояснила Скварник.

    Она обратила внимание на то, что сократили актеров, которых до этого еще и некоторое время держали без работы. А теперь это использовалось в качестве аргумента для увольнения — администрация избавилась от них как от незанятых.

    «Но ведь наша занятость зависит от директора и художественного руководителя. У нас у всех высокая квалификация, но нас сначала нигде не занимали, а потом решили сократить», — посетовала Скварник.

    В пресс-службе театра подтвердили, что сокращения происходят с 22 июля, но администрация не нарушает трудового законодательства.

    «Все действия дирекции театра находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. Главная причина изменений — оптимизация ресурсов на фоне пандемии», — заявили представители театра в комментарии РИА «Новости».