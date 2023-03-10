Культура 10 марта 2023, 18:52 Актриса Ольга Катаева умерла в Израиле Российская актриса Ольга Катаева умерла в Иерусалиме в возрасте 68 лет Кинопоиск

Читать 360tv в

В Иерусалиме после тяжелой болезни умерла российская актриса театра и кино Ольга Катаева, сообщили агентству «Взгляд-инфо» ее друзья и коллеги. Артистке было 68 лет.

Пресс-служба театра Mikro Theatre на странице в Facebook* подтвердила информацию о смерти Катаевой.

Реклама

Ольга Катаева родилась 9 сентября 1954 года в Борисоглебске. С 1986 по1992 годы она играла в Саратовском академическом драмтеатре имени Карла Маркса. Артистка запомнилась зрителям яркими выступлениями. После стала преподавать на театральном факультете Саратовской консерватории в мастерской народного артиста РФ Александра Дзекуна. С 1995 года жила с мужем в Иерусалиме. Одна из самых известных киноработ — роль сержанта Киры Крыловой в фильме-катастрофе «Тревожное воскресенье».

Реклама

В конце февраля умерла актриса Светлана Брагарник. Ей было 78 лет, с 1972 года она работала в Театре имени Гоголя.

* Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.