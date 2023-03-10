10 марта 2023, 18:52
Актриса Ольга Катаева умерла в Израиле
Российская актриса Ольга Катаева умерла в Иерусалиме в возрасте 68 лет
В Иерусалиме после тяжелой болезни умерла российская актриса театра и кино Ольга Катаева, сообщили агентству «Взгляд-инфо» ее друзья и коллеги. Артистке было 68 лет.
Пресс-служба театра Mikro Theatre на странице в Facebook* подтвердила информацию о смерти Катаевой.«Она была талантливой актрисой, нежной и обаятельной женщиной и, прежде всего, хорошим другом. Она успела сыграть во многих пьесах: „Чудесный день для разбитого сердца“, „Право быть идиотом“, и многих других», — рассказали в театре.
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Ольга Катаева родилась 9 сентября 1954 года в Борисоглебске. С 1986 по1992 годы она играла в Саратовском академическом драмтеатре имени Карла Маркса. Артистка запомнилась зрителям яркими выступлениями. После стала преподавать на театральном факультете Саратовской консерватории в мастерской народного артиста РФ Александра Дзекуна. С 1995 года жила с мужем в Иерусалиме. Одна из самых известных киноработ — роль сержанта Киры Крыловой в фильме-катастрофе «Тревожное воскресенье».
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В конце февраля умерла актриса Светлана Брагарник. Ей было 78 лет, с 1972 года она работала в Театре имени Гоголя.* Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.
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