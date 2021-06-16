Актриса МХАТа рассказала о работе с Бузовой

Играющая в спектакле МХАТа имени Горького под названием «Чудесный грузин» Амина Синагатуллина рассказала, как прошло сотрудничество с Ольгой Бузовой. Об этом сообщило агентство ФедералПресс».

«Ольга быстро влилась в процесс, слышала и выполняла требования режиссера, она адекватный человек», — рассказала Синагатуллина.

Сама актриса исполнила в спектакле главную роль девушки по имени Наташа. Синагатуллина поделилась, что быстро влюбилась в образ своего персонажа.

«Все актеры очень помогали и поддерживали, давали советы», — поделилась Синагатуллина.

Она добавила, что за последнее время интерес ко МХАТу вырос, а появление Бузовой в спектакле вызвало дополнительный ажиотаж.

Ранее режиссер петербургского театра Derevo Антон Адасинский заявил, что разрывает отношения с МХАТом после спектакля с Ольгой Бузовой. Постановку «Чудесного грузина» он счел мракобесием. Режиссер пояснил, что не может позволить себе и Музыкальному театру детей Марины Ланда «быть в одной новостной ленте с именами порноактрис».