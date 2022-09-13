Актриса Марша Хант умерла в 104 года | 360°

Культура 13 сентября 2022, 02:16 Поделиться Telegram

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Viber Актриса Марша Хант умерла в 104 года Актриса Марша Хант умерла в возрасте 104 лет Pxhere.com

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Американская актриса Марша Хант ушла из жизни в возрасте 104 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Актриса скончалась от естественных причин в своем доме в Шерман-Оукс (Лос-Анджелес, штат Калифорния), отмечено в материале. Там Хант проживала с 1946 года.

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Марша Хант родилась в 1917 году. Контракт с Paramount Pictures Хант подписала, когда ей было всего 17 лет. Ее кинематографическая карьера активно набирала обороты, однако начала угасать после 1947 года. Это произошло после того, как Хант вместе с другими актерами выступила против Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

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Марша Хант известна зрителям по ролям в проектах «Эти гламурные девочки», «Без компромиссов», «Гордость и предубеждение» и многих других.

В августе умерла американская актриса Энн Хеч. Она ушла из жизни спустя неделю после автокатастрофы. В ДТП актриса получила тяжелые ожоги, врачи не смогли ее спасти. Энн Хеч было 53 года. Она получила известность, исполнив роли в фильмах «Донни Браско», «Вулкан» и «Копы в глубоком запасе».

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