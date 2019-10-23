Актриса Марина Александрова объяснила полноту Екатерины Великой

Актрису спросили, думала ли она о том, чтобы набрать вес для роли — ведь императрица была полнее ее.

«Это миф. Екатерина в молодости была худощавой. В Оружейной палате хранится ее подвенечное платье, и оно рассчитано на достаточно хрупкую женщину. Когда Екатерина приехала из Германии в Россию, она была, скорее, даже с мальчишеской фигурой — так описывают. Она превосходно держалась в седле. Так что для первой части „Екатерины“ я, наоборот, худела. Потому что мне казалось, что важно показать ее хрупкость и девичью красоту. А потом, видимо, жизнь в России и русская кухня дали о себе знать», — рассказала Александрова.

Актриса призналась, что немного поправилась во время съемок второго сезона, потому что родила дочь. Александрова назвала ее Екатериной и во время съемок кормила грудью.

«Екатерина. Самозванцы» выходит вскоре после премьеры сериала HBO, посвященного Екатерине Великой. Роль императрицы там исполнила Хелен Миррен. Александрова призналась, что не смотрела сериал и судить может только по трейлеру. В целом ей не понравилось, но игру коллеги она оценила высоко.

«Мне не понравилась картинка, а так как я человек, предпочитающий визуально красивые вещи, то считаю, что наш оператор Максим Шинкоренко снимал лучше. А что касается Хелен Миррен, она замечательная оскароносная актриса», — объяснила Марина Александрова.

Российский сериал «Екатерина. Самозванцы» вышел на экраны 21 октября. Сюжет описывает события 1774 года, войну с Турцией и восстание Емельяна Пугачева.

Британский сериал от HBO «Екатерина Великая» вышел также в октябре. В нем главную роль сыграла Хелен Миррен. Там описываются события более раннего периода.