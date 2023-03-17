Культура 17 марта 2023, 13:27 Актриса Линдси Лохан сообщила о первой беременности

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Одна из главных голливудских скандалисток, актриса Линдси Лохан готовится в первый раз стать мамой. Об этом сообщила Teleprogramma.pro со ссылкой на соцсети актрисы.

«Мы благословлены и взволнованы!» — подписала фотографию Линдси Лохан.

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Напомним, в июле прошлого года актриса остепенилась и вышла замуж за финансиста из Кувейта Бадера Шаммаса. Пара была вместе два года до того, как связала себя узами брака.

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