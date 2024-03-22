Культура 22 марта 2024, 12:18 Актриса Кравченко: перчаточные куклы появились во времена скоморохов

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Народная артистка Удмуртии Алевтина Кравченко рассказала о разновидностях театральных кукол. Так, марионетки управляются с помощью нитей, отметила актриса в беседе с сайтом Izhlife.

Еще один тип изделий — перчаточные — надевают на руку. Они появились еще во времена скоморохов, пояснила знаменитость.

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Она также напомнила о существовании тростевых кукол, которые «работают» только за ширмой. Планшетные куклы могут использоваться и на площадке. В управлении задействованы три специалиста, добавил RT.