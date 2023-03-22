22 марта 2023, 14:23
Актриса Кононова рассказала, похожа ли она на свою героиню Виолу из спектакля «Влюбленный Шекспир»
Российская актриса Елизавета Кононова, которой предстоит сыграть роль в спектакле «Влюбленный Шекспир», рассказала, есть ли у нее общие черты со своей героиней Виолой. Об этом написал «Петербургский дневник».
Елизавета считает, что похожа на Виолу своей влюбчивостью, силой духа и одержимостью поэзии.
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«Что-то схожее есть — сила духа и то, что Виола такая неожиданная, влюбчивая, она всегда чем-то загорается, вдохновляется и живет этим. Она одержима поэзией, она рискует своей жизнью ради того, чтобы выйти на сцену», — рассказала Кононова.
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При этом она призналась, что не смогла бы выйти замуж за Шекспира, если бы жила в ту эпоху, поскольку ей всегда бы пришлось быть позади гения.
Спектакль «Влюбленный Шекспир» можно увидеть в ближайшую пятницу, 24 марта, в ДК «Выборгский» в Петербурге. Его представит Московский драматический театр имени А. С. Пушкина.
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