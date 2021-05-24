Актриса Юлия Пересильд начнет подготовку к полету в космос

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко начнут подготовку к полету на МКС для съемок художественного фильма. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Пересильд и Шипенко приступят к тренировкам 24 мая в подмосковном Звездном Городке.

Съемочную группу познакомят с системами пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента космической станции, научат действовать в аварийных ситуациях.

Также во время занятий они пройдут курс медицинской и физической подготовки. И проведут тренировки в невесомости на самолете-лаборатории Ил-76МДК.

Вместе с Пересильд и Шипенко тренироваться будут их дублеры Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Обычно космонавты и космические туристы проходят подготовку в течение полугода. В случае с актерами на тренировки остается четыре месяца. Старт к МКС запланирован на 5 октября. Корабль «Союз МС-19» доставит новых участников экспедиции с космодрома Байконур.

На орбиту помимо актрисы и режиссера отправится космонавт Антон Шкаплеров. Съемочная группа проведет на станции 12 дней, после чего вернется на Землю вместе с космонавтом Олегом Новицким.