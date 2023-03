Культура 19 марта 2023, 00:24 Актриса из The Last of Us назвала сроки выхода второго сезона шоу Актриса Белла Рамзи: новый сезон The Last of Us начнут снимать в конце 2023 года РИА «Новости»

Актриса Белла Рамзи, сыгравшая Элли в сериале The Last of Us, назвала сроки выхода второго сезона шоу. По ее словам, которые привела газета The Independent, новые сезон начнут снимать в конце 2023 — начале 2024 года.

Сама премьера может состояться уже в 2024 или начале 2025 года. Первые шесть проектов сериала, который обогнал приквел «Игры престолов» под названием «Дом драконов», посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала НВО.

«Дом дракона» в прошлом году представил одну серию и собрал 29 миллионов зрителей.

The Last Of Us — это серия видеоигр для PlayStation, в них показаны события в мире, пережившем смертельный вирус. В центре истории — попытка Джоэла Миллера перевезти через весь город девочку Элли, устойчивую к вирусам, чтобы создать вакцину.

Ранее бакалавр экологии Пол Эдвард, который всю жизнь изучает грибы, заявил, что в жизни такой сценарий вряд ли может повториться. Несмотря на то, что микологу очень понравилась идея сценария и его воплощение, в такое развитие событий он верит.