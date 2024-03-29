Культура 29 марта 2024, 18:14 Актриса из сериала «Молодые и дерзкие» умерла от редкой болезни мозга Актриса Дженнифер Лик умерла от редкой нейродегенеративной болезни мозга

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Актриса Дженнифер Лик из сериала «Молодые и дерзкие» скончалась от прогрессирующего надъядерного паралича — редкой нейродегенеративной болезни мозга. Об этом в социальных сетях сообщил ее бывший супруг Тим Мэтисон.

«С тяжелым сердцем я сообщаю новость о кончине Дженнифер Лик», — написал он.

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С болезнью Дженнифер Мэри Лик боролась последние семь лет. Она скончалась во Флориде 18 марта на 77-м году жизни.

Актриса родилась в 1947 году в Кардиффе в Великобритании и начала свою карьеру в кино и на телевидении в середине 1960-х годов. Лик снималась в сериалах и фильмах «Путеводный свет», «Другой мир», «Железная сторона», «Одна жизнь, чтобы жить» и других.

Она встретила будущего мужа, актера Тима Мэтисона, на съемочной площадке комедии 1968 года «Твои, мои, наши». Однако спустя три года их пути разошлись.