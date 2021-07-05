Актриса из «Гарри Поттера» высказалась о будущем франшизы

Британская артистка Бонни Райт, получившая известность после роли Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, рассказала, что хотела бы, чтобы история, придуманная Джоан Роулинг, осталась в неизменном виде. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Я надеюсь, что они оставят все, как было. Я думаю, что это — как капсула времени, и если вы откроете ее, то все изменится, и все будет уже не то», — заметила актриса.

Она призналась, что скучает по роли Джинни Уизли, но, по ее словам, ей всегда нравилась идея, что вся история поместилась в семь лет, которые герои поттерианы провели в школе Хогвартс.