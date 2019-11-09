Актриса из «Дылды» поборется за премию Европейской киноакадемии

За эту же награду поборются британка Оливия Колман («Фаворитка»), датчанка Трине Дюрхольм («Королева Сердец»), француженки Ноэми Мерлан и Адель Энель («Портрет девушки в огне») и немка Хелена Ценгель («Крушители системы»).

Церемония награждения пройдет 7 декабря в Берлине.

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Ранее «Дылда» вошла в число 93 претендентов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм».

В киноленте описываются события 1945 года в послевоенном Ленинграде. В основе сюжета лежит история о двух фронтовых подругах, которые пытаются вернуться к мирной жизни.

Премьера «Дылды» состоялась в рамках официальной конкурсной программы «Особый взгляд» на 72-м Каннском международном кинофестивале. Там кинокартина получила две награды — приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI — Международной федерации кинопрессы. Жюри оценило «невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».

«Дылда» — второй полнометражный фильм Балагова. Его первую киноленту «Теснота» показывали в 2017 году в конкурсной программе «Особый взгляд» юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля. На этой церемонии ее отметили призом FIPRESCI.