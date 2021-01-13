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    13 января 2021, 17:20

    Актриса Ирина Апексимова отметит свой юбилей в Театре на Таганке

    Полина Петрова

    Российская актриса Ирина Апексимова отметит свой юбилей в Театре на Таганке. В среду, 13 января, ей исполнилось 55 лет, информирует РИА ФАН.
    Актриса Ирина Апексимова отметит свой юбилей в Театре на Таганке

    Уточняется, что в свой день рождения она выйдет на сцену театра и исполнит роль Ирины Аркадиной в спектакле «Чайка 73458». Пятизначное число в названии указывает на число постановок в мире по пьесе Чехова по данным на начало 2017 года.

    «Я — мхатовская актриса, и это один из моих любимейших спектаклей. Сколько бы лет ни было этому произведению, пьеса остается актуальной и потрясающе интересной», — подчеркнула артистка.

    Она отметила, что роль Аркадиной является для нее возможностью сыграть «огромную, разнообразную и глубокую жизнь». Ирина Викторовна заявила, что ее главные достижения последних пяти лет были сделаны в качестве директора театра. На этот пост ее назначили в 2015 году.

    «За эти годы мы выпустили 24 премьеры, многие из которых пользуются огромной любовью у зрителей», — рассказала Апексимова.

    Актриса добавила, что победы театра являются заслугой не только директора, но и других членов труппы.