Актриса Ирина Апексимова отметит свой юбилей в Театре на Таганке

Уточняется, что в свой день рождения она выйдет на сцену театра и исполнит роль Ирины Аркадиной в спектакле «Чайка 73458». Пятизначное число в названии указывает на число постановок в мире по пьесе Чехова по данным на начало 2017 года.

«Я — мхатовская актриса, и это один из моих любимейших спектаклей. Сколько бы лет ни было этому произведению, пьеса остается актуальной и потрясающе интересной», — подчеркнула артистка.

Она отметила, что роль Аркадиной является для нее возможностью сыграть «огромную, разнообразную и глубокую жизнь». Ирина Викторовна заявила, что ее главные достижения последних пяти лет были сделаны в качестве директора театра. На этот пост ее назначили в 2015 году.

«За эти годы мы выпустили 24 премьеры, многие из которых пользуются огромной любовью у зрителей», — рассказала Апексимова.

Актриса добавила, что победы театра являются заслугой не только директора, но и других членов труппы.