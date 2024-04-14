Культура 14 апреля 2024, 20:27 Актриса Инна Головина умерла после тяжелой болезни Электротеатр «Станиславский»: актриса Головина умерла после тяжелой болезни РИА «Новости»

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Актриса Электротеатра «Станиславский» ушла из жизни в возрасте 49 лет. Информацию об этом опубликовали на сайте театра.

«Последние несколько лет Инна с ее невероятной силой воли мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится», — написали коллеги актрисы.

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В театре принесли соболезнования семье артистки.

Ирина Головина — выпускница ВГИКа и театрального факультета Саратовской консерватории. В театр Станиславского ее пригласил режиссер Владимир Мирзоев.

На сцене она сыграла в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Синяя птица», «4.48 Психоз», «Скучная история», «Чеховщина» и многих других. Исполняла запоминающиеся вокальные номера в серии концертов театра.

«Мы будем помнить замечательную актрису, нашу дорогую коллегу, яркую женщину, прекрасного человека», — написали в театре.