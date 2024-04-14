14 апреля 2024, 20:27
Актриса Инна Головина умерла после тяжелой болезни
Электротеатр «Станиславский»: актриса Головина умерла после тяжелой болезни
Актриса Электротеатра «Станиславский» ушла из жизни в возрасте 49 лет. Информацию об этом опубликовали на сайте театра.
«Последние несколько лет Инна с ее невероятной силой воли мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится», — написали коллеги актрисы.
Реклама
В театре принесли соболезнования семье артистки.
Ирина Головина — выпускница ВГИКа и театрального факультета Саратовской консерватории. В театр Станиславского ее пригласил режиссер Владимир Мирзоев.
На сцене она сыграла в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Синяя птица», «4.48 Психоз», «Скучная история», «Чеховщина» и многих других. Исполняла запоминающиеся вокальные номера в серии концертов театра.
«Мы будем помнить замечательную актрису, нашу дорогую коллегу, яркую женщину, прекрасного человека», — написали в театре.
Болезни
Концерты
Театры
Реклама
Реклама