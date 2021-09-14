Актриса Хейли Этвелл озвучит Лару Крофт в новом мультсериале

Актриса Хейли Этвелл, девушка Тома Круза, будет озвучивать Лару Крофт в мультсериале Netflix. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным сервиса, в сюжете мультсериала будет продолжение событий компьютерной игры Shadow of the Tomb Raider, которую создала компания Square Enix.

Сценаристом выступила Таша Хуо, которая работала над приквелом «Ведьмака» и проектом «Рыжая Соня». Информации о премьере пока нет. За производство возьмется компания Legendary.

Два фильма о Ларе Крофт с Анджелиной Джоли в главной роли вышли в 2001 и 2003 годах. Общая касса по всему миру — 432 миллиона долларов. Молодую авантюристку в кинокартине 2018 года сыграла шведка Алисия Викандер. Однако лента с ее участием собрала 274 миллиона долларов при бюджете в 94 миллиона долларов.

Видеоигры Tomb Raider, посвященные приключениям героини, выходят с 1996 года. В общей сложности они проданы тиражом более 58 миллионов копий. Tomb Raider считается одной из самых успешных игровых франшиз в истории.