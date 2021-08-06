Актриса Галина Короткевич умерла незадолго до столетия

Умерла народная артистка РСФСР Галина Короткевич. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Глава города принес соболезнования родным и близким Короткевич. Он отметил, что актриса была не только продолжательницей лучших традиций ленинградского-петербургского театра, но и хранительницей блокадной памяти. В годы войны она выступала в фронтовых бригадах — на Пулковских высотах, в Синявине, на Дороге жизни.

«Более семи десятилетий она посвятила Новому театру и Театру имени В. Ф. Комиссаржевской. Сыграла запоминающиеся роли в кино. Яркие образы, созданные в классике и современных пьесах, принесли ей широкую известность», — подчеркнул Беглов.

18 августа Короткевич исполнилось бы 100 лет. Причина смерти не называется. Дата и место прощания с актрисой станут известны позднее.