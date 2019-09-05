Актриса Елена Борщева решила написать книгу про юмор

От 700 тысяч до нескольких миллионов. СМИ сравнили доходы российских юмористов Подробнее

Актриса научилась читать в 5,5 года. Первая прочитанная книга оказалась серьезной для ребенка этого возраста. Борщева не помнит названия, но это точно был не «Колобок». Поскольку все ее детство прошло в окружении литературы, любовь к произведениям у Борщевой жива до сих пор. В связи с этим актриса планирует в ближайшем будущем написать свою книгу.

«Она будет про юмор», — рассказала Борщева.

Кроме того, сейчас она развивается в актерской сфере: работает в театре, пробует себя в кино. Она хочет, чтобы в ближайшее время какая-нибудь ее актерская работа или другой масштабный проект в определенный момент «выстрелили».

«Может, в будущем актриса Елена Борщева затмит славу Елены Борщевой из Comedy Woman», — призналась собеседница.

По ее словам, после ухода из главного юмористического шоу она попробовала себя в разных ипостасях и формах, в том числе в качестве продюсера. Тем не менее Борщева поняла, что ее призвание — быть актрисой.

Кроме того, Борщева призналась в любви к приготовлению блюд и созданию чего-либо нового. Именно поэтому она запустила кулинарное шоу «Повариха-ха». Актриса рассказала, что готовит по рецепту, но всегда вносит в блюдо что-нибудь свое. Как отметила Борщева, как только она надумала запустить шоу, такие программы «стали расти как грибы». И тогда актриса нашла выход: сделала кулинарное шоу с юмором.