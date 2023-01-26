Культура 26 января 2023, 16:37 Актриса Дарья Мельникова объяснила, почему не появится в продолжении «Папиных дочек»

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Создатели сериала не позвали актрису Дарью Мельникову сниматься в продолжении «Папиных дочек». Об этом сообщило ИА НСН.

В своих социальных сетях актриса написала, что изначально давала согласие сняться в перезапуске сериала. Но потом создатели шоу сообщили ее агенту, что предложения не будет. При этом всех остальных участниц звездного состава позвали.

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«Я не знаю причин (догадываюсь), продюсеры приняли такое решение и сообщили моему агенту», — написала Дарья Мельникова.

Напомним, продолжение сериала выйдет на экраны уже в феврале. Его снял режиссер всех предыдущих сезонов Александр Жигалкин.