Актриса Людмила Артемьева, которая сыграла в комедийном сериале «Сваты», поделилась с поклонниками отношением к собственной героине — Ольге Николаевне Ковалевой. Этот персонаж по-прежнему остается для Артемьевой загадкой.

«Ольга Николаевна, на самом деле, с каждым сезоном сериала для меня загадка. Что это за женщина такая? Что-то крутит, мутит, вертит — потрясающе!» — написала актриса на своей странице в Instagram.

Она назвала Ольгу «солнечной дурой», которая может быть «невероятной умницей». Ковалева — противоречивый персонаж. Она терпеливая, тактичная, интеллигентная, но в любой момент может вытворить что угодно.

20 марта Артемьева сообщила своим подписчикам, что уходит из «Сватов». Ранее актер Федор Добронравов подтвердил, что съемки седьмого сезона сериала начали без Людмилы Артемьевой.

Первый эпизод украинского комедийного сериала «Сваты» показали в декабре 2008 года. Это проект «Студии Квартал-95». Компанию в 2003 году основал будущий президент Украины Владимир Зеленский. Съемки седьмого сезона приостанавливали из-за запрета «Сватов» на территории Украины.