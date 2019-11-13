По данным агентства, группа активистов состояла из 40 человек. Инцидент произошел кинотеатре на улице Шампольон (в центре Парижа), в котором вечером должна была пройти премьера киноленты.

Картина «Офицер и шпион» повествует о самом громком судебном процессе в истории Франции — деле Дрейфуса. Отмечается, что срыв показа прошел только в одном кинотеатре, в других заведениях таких проблем не было.

Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы Подробнее

На прошлой неделе французская актриса, фотограф и бывшая модель Валентин Монье обвинила 86-летнего польско-французского режиссера Романа Полански в изнасиловании, которое произошло 44 года назад, когда Монье было 18 лет. Полански отверг эти обвинения через своего адвоката Эрве Темиме.

Роман Полански является обладателем нескольких десятков наград. В 2011 году на кинофестивале в Цюрихе режиссеру была вручена награда «За вклад в мировой кинематограф», присужденная еще в 2009 году.

Режиссер имеет гражданство Франции и Польши. В 1977 году в США он был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки, поэтому Полански живет во Франции, чья конституция запрещает экстрадировать граждан республики.