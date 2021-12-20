Активисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве

Концерт в Киеве российского хип-хоп-исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, попытались сорвать националисты. Они пришли к клубу StereoPlaza, где прошло мероприятие. Об этом сообщил портал Obozrevatel.

Активисты с плакатами собрались возле стен заведения, протестуя против концерта. Свой пикет они мотивировали тем, что Вакуленко посещал Крым не с территории Украины, а также принимал участие в съемках фильма о Крымском мосте.

Также случилась словесная перепалка между поклонниками творчества Вакуленко и протестующими. Сам концерт состоялся без происшествий.

Осенью 2017 года Басте был запрещен въезд на Украину сроком на три года, запрет истек в 2020 году. Министерство культуры и информационной политики исключило рэпера из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Всего Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны более чем 140 российским исполнителям, стоп-лист периодически пополняется новыми фамилиями.

Ранее запретить въезд на Украину Басте, Елке и Ирине Круг попросила общественная организация «Крымскотатарский ресурсный центр» (КРЦ).