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    20 декабря 2021, 11:32

    Активисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве

    Максим Зинкин

    Концерт в Киеве российского хип-хоп-исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, попытались сорвать националисты. Они пришли к клубу StereoPlaza, где прошло мероприятие. Об этом сообщил портал Obozrevatel.

    Активисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве

    Активисты с плакатами собрались возле стен заведения, протестуя против концерта. Свой пикет они мотивировали тем, что Вакуленко посещал Крым не с территории Украины, а также принимал участие в съемках фильма о Крымском мосте.

    Также случилась словесная перепалка между поклонниками творчества Вакуленко и протестующими. Сам концерт состоялся без происшествий.

    Осенью 2017 года Басте был запрещен въезд на Украину сроком на три года, запрет истек в 2020 году. Министерство культуры и информационной политики исключило рэпера из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

    Всего Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны более чем 140 российским исполнителям, стоп-лист периодически пополняется новыми фамилиями.

    Ранее запретить въезд на Украину Басте, Елке и Ирине Круг попросила общественная организация «Крымскотатарский ресурсный центр» (КРЦ).