Активисты пообещали создать стрит-арт-карту России

Участники конкурса «Мастера гостеприимства» создают путеводитель по объектам современного искусства России. Об этом автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» сообщила у себя на сайте.

Активисты организации проанализировали объекты стрит-арта в своих регионах, создали их описание и подготовили аргументы, почему туристам будет интересно эти места. Уже разработаны маршруты для Южного, Поволжского, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов.

«По итогу обсуждений создана группа из состава команд и экспертов индустрии гостеприимства, которая продолжит разработку и упаковку путеводителя. Туристический продукт может быть внедрен в региональные программы», — рассказали в НКО.

С 22 по 26 августа в Подмосковье проходит арт-лагерь фестиваля «Культурный код». Творческие дети из пяти регионов России принимают участие в культурно-просветительской программе.

Основная цель фестиваля «Культурный код» — создание музея под открытым небом. Фестиваль пройдет в микрорайоне Железнодорожный с 20 августа по 17 сентября. Здесь появятся муралы более чем на 30 зданиях. Авторами работ станут художники из 10 стран — Испании, Италии, Сербии, Аргентины, Бразилии и Мексики.