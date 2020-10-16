Актеры Спивак и Яценко назвали секрет успеха сериала «Эпидемия» в США

Актеры сериала «Эпидемия» Марьяна Спивак и Александр Яценко назвали секрет успеха российской картины в США. Лента вошла в топ-100 самых популярных телевизионных шоу на портале IMDb.

Уточняется, что сериал стал единственным российским проектом в рейтинге. По мнению актеров, главной причиной успеха является актуальность темы, связанной с коронавирусом. Помимо прочего, на популярность повлияло распространение картины на известных стриминговых сервисах и качественная работа режиссера, пишет издание Daily Storm.

«Просто сейчас все сошлось. Недавно был продан на Netflix, вошел в топ-10 и держится в каких-то странах на от шестого до первого места», — пояснила Спивак.

Также параллельно сериал вышел на ТВ-3. Актриса заметила, что премьера была еще год назад, до пандемии. Спустя время тема стала злободневной, благодаря чему повысился интерес зрителей.

«Успех в том, что сериал просто крутой, сделан качественным режиссером», — подчеркнул Яценко.

Он заключил, что любой хороший продукт привлекает внимание людей.