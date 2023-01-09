Культура 09 января 2023, 12:32 Актеры сериала «Стрим» рассказали о школьных буднях и работе на рынке Публичное достояние

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Сегодня на телеканале ТНТ выходит новый сериал о буллинге и проблемах современных школьников. О съемках актеры рассказали Teleprogramma.pro.

Сценарист Ришат Мухтаров писал «Стрим» с себя. У него были проблемы в школе, но он придумал главного героя Жору своей улучшенной версии. По сюжету, подросток переходит из московской школы в региональную и сталкивается с тем, что коллектив его не принимает. Тогда Жора решил везде ходить в шлеме с камерой и транслировать то, что происходит вокруг.

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Сыгравший его Денис Власенко рассказал, что сначала все устройство весило девять килограммов и ходить было тяжело. Поэтому потом реальный шлем заменили на муляж, а съемки проводили профессиональный оператор и дублер. Снимали, кстати, в настоящей школе в Дзержинском во время уроков. А на переменах делали перерывы.

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«Мы ждали, когда прозвенит звонок с перемены на урок, и шли снимать. Школьники нам не мешали, но иногда задирали», — рассказал Денис Власенко.

А вот Александре Урсуляк, экранной маме Жоры, пришлось почти две недели «работать» на рынке. Сначала съемочную группу там приняли недовольно: они мешали торговле. Но потом все подружились, а актриса уезжала со съемок с полными сумками продуктов.