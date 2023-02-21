Культура 21 февраля 2023, 17:53 Актеры сериала «Король и Шут» рассказали, как проходили съемки проекта Актер Влад Коноплев: все прошло хорошо, но мне никто не звонил полтора-два месяца

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Актеры Константин Плотников и Влад Коноплев в разговоре с «Петербургским дневником» рассказали о том, как проходили съемки сериала «Король и Шут», посвященного культовой панк-группе.

По словам артистов, им пришлось немало понервничать, прежде чем их утвердили на главные роли. Константин Плотников сыграл Михаила Горшенева, а Влад Коноплев исполнил роль Андрея Князя Князева.

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«Меня всегда интересовал такой персонаж, как шут, буквально с момента, как я познакомился с творчеством Уильяма Шекспира. Ну и, конечно, „Король и Шут“ — культовая группа», — сообщил в разговоре с журналистами Плотников.

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Как отметил Коноплев, для кастинга он специально нашел широкие штаны, большие ботинки и футболку с Куртом Кобейном.

«Все прошло хорошо, но мне никто не звонил полтора-два месяца. Потом я пять или шесть раз ходил на парные пробы», — вспоминает артист.

Сериал «Король и Шут» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 2 марта.