Культура 06 марта 2024, 11:36 Актеры из «Слова пацана» стали «Голосом поколения» Актеры из сериала «Слово пацана» стали лауреатами премии «Голос поколения» РИА «Новости»

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Актерский состав сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоился награды Национальной премии интернет-контента в номинации «Голос поколения». Об этом сообщил телеканал НТВ.

Сериал удостоился награды «за миссию быть ответственным голосом своего поколения». Вручение премии прошло на Всемирном фестивале молодежи.

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«Слово пацана. Кровь на асфальте», повествующий о жизни подростковых банд в Казани 1980-х годов, стал результатом работы режиссера Жоры Крыжовникова с телекомпанией НТВ. С момента выхода в онлайн-кинотеатрах в ноябре 2023 года сериал быстро завоевал внимание зрителей, став одним из наиболее активно обсуждаемых проектов года. В сериале снялись такие актеры, как Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев и Леон Кемстач.

Никита Михалков, глава Союза кинематографистов России, охарактеризовал «Слово пацана» как сильную и искреннюю картину.

Ранее стало известно, что актера Никиту Кологривого из «Слова пацана» еще не утвердили на роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Киноленту снимет Александр Баранов.