Актеры Истринского театра прочитали детям сказки по видеосвязи

Истринский драматический театр запустил проект «Жили-были». Теперь малыши с пользой проводят время на самоизоляции: актеры читают им сказки — по видеосвязи. О погружении в народное литературное творчество узнал корреспондент «360».

На сайте театра можно выбрать любую из нескольких десятков сказок: «Гуси-лебеди», «Теремок», «Кот в сапогах» и многие другие. Потом нужно оставить заявку и в назначенное время дождаться видеозвонка. Обычно актер и малыш общаются 20 минут.

На этот раз артист Андрей Соколов позвонил полуторагодовалой Алисе.

«Из-под топота копыт, пыль по полу летит. Из-под топота копыт, пыль по полу летит», — прочитал актер со своей виртуальной сцены.

Потом он показывает девочке картинки из книжки.

Актеры Истринского драматического театра читают сказки онлайн

Мама Алисы Наталья Кузьмина захотела порадовать дочь во время режима самоизоляции. Во время вынужденных временных ограничений девочка залезала в мамину косметичку, «устраивала ревизию продуктам», смотрела мультики.

«Но они уже наскучили. А тут — эксклюзивное развлечение. Актеры прочтут произведение с чувством, с толком, с расстановкой», — рассказала Кузьмина.

Для самой же мамы это были 10-15 минут тишины. К тому же ей понравилась идея: сказки читает профессионал. Кузьмину заинтересовало, как с этим справится актер. Она хотела почерпнуть для себя разные моменты, чтобы воспользоваться ими, когда уже сама будет читать ребенку книгу.

Виктория Триус, актриса из Истры, прочитала «Царевну-лягушку» для Вари.

А вот Дарья Елфимова — уже постоянная зрительница. Она почти каждый день слушает сказки. На этот раз для нее выступила онлайн актриса Анна Орлова.

Источник фото: телеканал «360»

«Не всегда это просто, потому что дети совершенно разного возраста, разной готовности. Иногда они первые 15 минут бегают по квартире, пытаются понять, что происходит. Но удается зацепить внимание, как-то общаться, задавать вопросы, слушать ответы», — рассказал директор Истринского драматического театра Андрей Соколов.

По его мнению, чтение сказок — очень живая, личная история.

Записи сказок можно в любое время найти в соцсетях тетра. Там же выложены видео спектаклей.