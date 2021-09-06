Михалков объяснил, что разрушает русскую актерскую школу

Режиссер Никита Михалков заметил, что губительное воздействие на русскую актерскую школу оказывает конвейерный процесс производства сериалов. Об этом сообщил ТАСС.

«Сериалы, которых появилось очень много, во многом губят русскую актерскую школу. Потому что просто легко произнести текст, как в жизни, уже может практически любой», — цитирует Михалкова «Газета.ru».

Он выразил сожаление, что отсутствие репетиционного периода лишает артиста возможности усовершенствоваться и найти в себе то, чего раньше не видел. По мнению Михалкова, медийность, которую дают сериалы, вынуждает актеров играть то, что уже принесло им популярность и деньги.