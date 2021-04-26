Актера Анатолия Салимоненко нашли мертвым в Москве

Заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко скончался в Москве в возрасте 80 лет, сообщил телеканал РЕН ТВ. Причина смерти актера пока не известна.

Тело Салимоненко обнаружили в его квартире. Его близкие и коллеги пока не прокомментировали случившееся. Дата и место прощания с ним также пока не определены.

Салимоненко окончил школу-студию МХАТ, долгое время играл в московском Театре юного зрителя. Участвовал в спектаклях «Индеец Джо», «Гуд-бай, Америка!!!», «Синяя борода, барон» и многих других.

Помимо театральной деятельности, Салимоненко снимался в кино. Известность актеру принесли роли в фильмах «Аэропорт со служебного выхода», «Трагедия в стиле рок», «Сердце друга», «Поезд вне расписания».

Несколькими днями ранее стало известно о смерти французского актера и режиссера Ива Ранье. Ему было 78 лет. Причиной смерти стал инфаркт. Ранье был широко известен по главной роли в сериале «Комиссар Мулен». Помимо участия в съемках восьми сезонов истории о комиссаре Мулене, Ранье успел сняться более чем в 50 картинах.