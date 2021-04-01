Актер Жизневский рассказал о травмах во время съемок

Артист Тихон Жизневский рассказал про съемочный процесс фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». В нем он сыграл одну из главных ролей - полицейского, обладающего магическими способностями.

Он рассказал, что до получения травмы старался не использовать в своей практике дублеров, передал RT.

«Потом, когда начались травмы, уже пришлось обращаться за помощью. Есть даже моменты, в которые человек просто бегает за меня. Сам я не мог, потому что уже практически не ходил», — признался он.

Актер уточнил, что сначала порвал мышцу, а после ситуация усугубилась. Он вспоминает, что сначала появилась гематома. Это повлияло на график съемок, поскольку пришлось все перестраивать и снимать иначе. Актер выразил благодарность съемочной группе за оперативность, добавили в «Газета.ru».

«Но дерусь в фильме я сам», — отметил Тихон.

Премьерный кинопоказ «Майор Гром: Чумной Доктор» прошел 1 апреля.