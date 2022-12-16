Культура 16 декабря 2022, 13:44 Актер Владимирского драмтеатра стал лауреатом театральной премии «Золотая маска»

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Актер Владимирского драматического театра Николай Горохов получил награду в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства-2023» премии «Золотая маска». Об этом сообщил «Царьград».

Список лауреатов опубликовал Союз театральных деятелей России.

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Отмечается, что на счету артиста регионального драмтеатра сотни разнообразных ролей. Помимо своей актерской деятельности Горохов также занимается режиссурой.

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