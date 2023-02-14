Культура 14 февраля 2023, 15:52 Актер Владимир Селиванов рассказал, будет ли новый сезон «Реальных пацанов» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Актер Владимир Селиванов, известный по роли Вована, рассказал, что зрителям стоит ждать новый сезон полюбившегося сериала «Реальные пацаны». Об этом сообщило «ФедералПресс».

В настоящее время вышло уже 13 сезонов юмористического сериала. И уже этой весной, а именно в марте или апреле, начнутся съемки продолжения. Пока не уточняется, все ли любимые герои вернутся на экран.

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«Да, стоит ожидать возвращения „Реальных пацанов“, — сказал Владимир Селиванов.

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Напомним, сериал «Реальные пацаны» начал выходить в 2010 году. В центре событий — Николая Наумов, простой пермяк на условном сроке, который стал звездой реалити-шоу. Вместе со своими верными друзьями, Антоном и Вовой, он попадает в разные неприятности, но в основном преодолевает их.

В сериале также снялись Мария Федункив, сыгравшая маму Коляна, Зоя Бербер в роли Леры Обориной, Игорь Ознобихин и многие другие. Первые несколько сезонов действие происходит только в Перми, потом герои осваивают новые города, в том числе Москву.