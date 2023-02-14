14 февраля 2023, 15:52
Актер Владимир Селиванов рассказал, будет ли новый сезон «Реальных пацанов»
Актер Владимир Селиванов, известный по роли Вована, рассказал, что зрителям стоит ждать новый сезон полюбившегося сериала «Реальные пацаны». Об этом сообщило «ФедералПресс».
В настоящее время вышло уже 13 сезонов юмористического сериала. И уже этой весной, а именно в марте или апреле, начнутся съемки продолжения. Пока не уточняется, все ли любимые герои вернутся на экран.
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«Да, стоит ожидать возвращения „Реальных пацанов“, — сказал Владимир Селиванов.
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Напомним, сериал «Реальные пацаны» начал выходить в 2010 году. В центре событий — Николая Наумов, простой пермяк на условном сроке, который стал звездой реалити-шоу. Вместе со своими верными друзьями, Антоном и Вовой, он попадает в разные неприятности, но в основном преодолевает их.
В сериале также снялись Мария Федункив, сыгравшая маму Коляна, Зоя Бербер в роли Леры Обориной, Игорь Ознобихин и многие другие. Первые несколько сезонов действие происходит только в Перми, потом герои осваивают новые города, в том числе Москву.
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