Культура 01 апреля 2024, 16:44 Актер Вдовиченков призвал регламентировать процесс использования дипфейков в кино

Читать 360tv в

Актер Владимир Вдовиченков заявил, что дипфейки народных артистов неизбежно будут использовать в кино. Запреты на технологию только помешают искусству, отметил деятель культуры в беседе с ИА НСН.

«Молодежи будет сложнее, но как с этим бороться, не знаю. Молодые люди без работы не останутся, есть театр, который ничем заменить нельзя», — добавил актер.

Реклама

По его мнению, соответствующую процедуру необходимо детально проработать и регламентировать. Важно добиться соблюдения авторских прав и найти баланс, отметил Вдовиченков.