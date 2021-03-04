Актер Вадим Яковлев рассказал о секрете своей преданности театру

Российский актер Вадим Яковлев, который 4 марта отмечает 75-летие, в беседе с сайтом «Петербургский дневник» рассказал о секрете своей преданности театру.

«А секрета никакого нет. Просто если я видел, что мне это не интересно играть, то разговаривал с режиссером и мы мирно расходились. Насильно играть я не заставлял себя никогда. Меня вполне устраивает наш театр, хотя в прежние времена его называли „кладбищем талантов“», — вспомнил мужчина.

Он признался, что в «Балтийском доме» с его огромным залом было нелегко завладеть вниманием зрителей. Несмотря на это актер смог приспособиться. Яковлев подчеркнул, что у театра прекрасный руководитель — Сергей Шуб.

В настоящий момент актер занят в двух спектаклях. В их числе «Возвращение в любовь» и «Сталин. Ночь».