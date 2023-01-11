Культура 11 января 2023, 13:45 Актер Томского областного драмтеатра Григорий Зубарев скончался на 85 году жизни

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Актер Томского областного драматического театра Григорий Зубарев ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального театра.

За всю свою театральную карьеру актер сыграл более 100 различных ролей. Зрители его запомнят по спектаклям «Поминальная молитва» и «Король Лир».

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Церемония прощания с Григорием Зубаревым пройдет в четверг в Богоявленском соборе Томска.

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