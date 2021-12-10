Актер Том Фелтон приедет на фестиваль комиксов в Москве

Актер Том Фелтон, сыгравший роль Драко Малфоя в культовой серии фильмов о Гарри Поттере, приедет на Bubble Comics Con 2021. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Звезда посетит оба дня фестиваля 18 и 19 декабря. В его программу войдут выступление на сцене, беседа и фотосессия с поклонниками, а также выдача автографов всем желающим. Также все пришедшие на мероприятие получат возможность пообщаться с актером в формате Meet & Greet — то есть лично.

«Мы очень рады прервать пандемийный застой и дать людям возможность встретиться с их любимыми знаменитостями в условиях абсолютной безопасности», — сказал продюсер фестиваля и главный редактор комиксов BUBBLE.

Организатор встречи Татьяна Селиверова добавила, что формат Meet & Greet со звездой мирового масштаба на комикс-фестивале будет реализован впервые.

Bubble Comics Con пройдет в павильоне «Экспоцентра» в формате COVID-free — всем желающим попасть на событие нужно будет предъявить QR-код. Помимо Фелтона на мероприятие приедут авторы комиксов и известные блогеры.