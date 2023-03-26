Культура 26 марта 2023, 12:33 Актер театра и кино Николай Дупак умер в возрасте 101 года — СМИ «112»: на 102-м году жизни скончался легендарный директор «Таганки» Николай Дупак Кинопоиск

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В Москве умер советский и российский актер театра и кино, легендарный директор «Таганки» Николай Дупак, сообщил Telegram-канал «112». Заслуженному артисту РСФСР и Украины был 101 год.

Издание не уточнило, что стало причиной смерти. Дата и место прощания с актером пока неизвестны.

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Николай Дупак родился 5 октября 1921 года в поселке Старобешево Донецкой области. В девятилетнем возрасте начал активно принимать участие в школьных спектаклях и постановках. До начала Великой Отечественной войны успел окончить три курса театрального училища в Ростове-на-Дону. На фронте был с 27 июля 1941-го по 23 сентября 1943 года.

После войны участвовал в постановках и снимался в кино. С 1963 по 1990 год с небольшими перерывами возглавлял Театр на Таганке. Именно Дупак придумал его логотип — красный квадрат с черными надписями по периметру.

Зрителям Дупак запомнился по ролям в фильмах «Тарас Бульба», Служили два товарища», «Интервенция», «Вечный зов» и другим.

В конце декабря 2021 года главным режиссером Театра на Таганке стал Юрий Муравицкий. Его назначила директор Ирина Апексимова.