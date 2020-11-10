Актер театра и кино Александр Лукаш умер в возрасте 72 лет

«Ушел из жизни Александр Лукаш, актер безграничного таланта и непростой творческой судьбы. Он был настоящим интеллигентом и неординарным человеком», — процитировал публикацию сайт NEWS.ru.

По словам работников театра, представить то, что герои спектаклей в исполнении актера больше не выйдут на сцену, невозможно.

Александр Лукаш окончил школу-студию при МХАТ. Работать в театре «У Никитских ворот» он начал в 1988 году. В 2011 году мужчина стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.