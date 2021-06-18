Актер Степанченко рассказал о работе в пандемию

Народный артист России Сергей Степанченко рассказал о работе в театре «Ленком» во время пандемии. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он рассказал, что за последние год, как и все остальные в театре, работал. Актер отметил, что в залах было меньше зрителей и выполнялись меру безопасности.

«Не очень хорошо, когда зал неполный, но это такая данность, надеюсь, временная, во всяком случае, все люди должны выздороветь, чего я всем-всем жителям нашей великой страны желаю!» — заключил Степанченко.