Культура 22 июня 2023, 18:48 Актер сериалов «Лесник» и «Тихая охота» Борис Халисов ушел из жизни

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Актер Борис Халисов, известный по сериалам «Лесник» и «Тихая охота», умер на 83 году жизни. Об этом сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра.

Борис Халисов окончил Волгоградский ГИТИС и с 1962 года служил в театре. А также иногда появлялся на телевидении в сериалах. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актера.

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