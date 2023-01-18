Культура 18 января 2023, 14:46 Актер сериала «Трудные подростки» Тимофей Елецкий рассказал, почему отказывается от фото с фанатами Актер Елецкий отказывает в фото, когда поклонник выбирает неподходящий момент Соцсети

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Звезда сериалов «Стрим» и «Трудные подростки» Тимофей Елецкий рассказал, что иногда отказывает поклонникам в фото, но только если они подходят в неподходящий момент. Об этом сообщила «Газете.ru».

По словам артиста, он старается не отказывать фанатам. Потому что обычно сфотографироваться занимает 15 секунд, а человеку, который просит о снимке, будет приятно. Но иногда Тимофею Елецкому приходится говорить «нет». Но делает он это только в том случае, когда поклонник выбирает неподходящий момент.

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«Если нет времени, то [можно] так и сказать: сейчас не время. Истории, конечно, бывают всякие, иногда бывает неприятно или неудобно, но тогда я просто говорю, что сейчас не время», — рассказал артист

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Напомним, Тимофей Елецкий — 26-летний российский актер. Он снимался в сериалах «Кронштадт 1921», «Тайны города Эн», «Трудные подростки». Последние работы артиста — роль Богдана в «Против всех» и Ярика в «Стриме».