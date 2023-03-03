Культура 03 марта 2023, 12:12 Актер сериала «Темное прошлое» Сергей Губанов рассказал, как в его семье отмечали 8 Марта

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Звезда сериала «Темное прошлое» Сергей Губанов родился накануне Международного женского дня, поэтому празднования плавно переходили одно в другое. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Актер признался, что в их семье очень много мартовских. Так, 8 марта празднует день рождения его двоюродный брат, а 10 марта — его родная тетя. Поэтому отмечали сразу несколько поводов и всегда с размахом. Когда Сергей Губанов был маленьким, мама всегда пекла ему на день рождения праздничный пирог, и он обязательно приносил угощение в школу.

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«Мама в мой день пекла очень вкусный яблочный пирог и делала надпись из теста: „С днем рождения, сынок“. Я приносил его в школу и всех угощал. И, конечно, в свой день рождения мне и цветы приходилось покупать, и подарки женщинам», — рассказал актер.

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