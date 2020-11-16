Актер сериала «Перевал Дятлова» вспомнил жуткий случай со съемок

В понедельник, 16 ноября, состоится премьера многосерийного фильма «Перевал Дятлова». В нем рассказывается реальная история о том, как зимой 1959 года небольшая группа студентов отправилась на снежный перевал. Поход по Северному Уралу закончился гибелью для всех участников. До сих пор нет конкретных сведений о случившемся. Вокруг произошедшего появилось множество версий, в числе которых есть мистические.

Мулин признался, что история не наводит на него ужас, а в рассказы о паранормальных явлениях в походе он не верит. Актер отметил, что ему было страшно играть когда-то живого человека. Он вспомнил, что во время работы над лентой со съемочной группой произошла жуткая история.

«Контакт с волком был, который в 30 метрах выл. Такая русская страшная история в лесу, мы были в доме, слава богу. Мы вышли на крыльцо и обалдели, потому что этот волчий вой, когда он близко, он пронизывает весь позвоночник насквозь этим холодом», — рассказал артист.

Съемки проходили на Алтае. Мулина восхитил красивый вид этих мест и «волшебная» энергетика. По его словам, все загаданные командой желания по приезде в Москву сбылись.