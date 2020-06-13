Актер Сергей Масленников умер в возрасте 58 лет

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«Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта, мы с ним общались в конце 80-х, начале 90-х, до его отъезда в Германию. Исаак Романович объяснил нам тогда, что для драматических артистов дом — театр, а для цирковых — мир, а театр у него в чемоданчике», — написал он.

Сергей Масленников окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. По окончании он вместе с однокурсниками создал творческий коллектив «Шоу-БЭНЦ». В 90-е уехал в Германию.

По словам его однокурсницы Ольги Пикало, все называли актера Масло.

«Масло жонглировал, танцевал, комиковал (до поступления он работал в цирке). Сережа всегда говорил: „Я цирковой, я все могу!“ Очень талантливый, работоспособный, веселый, выдумщик, редкого дарования артист!» — поделилась она своими воспоминаниями.

По ее словам, он до последнего оставался на связи. Сначала звонил, а потом начал общаться в социальных сетях.

Учителем Масленникова и основателем театра «Буфф» был народный артист России Исаак Штокбант, который скончался на 95-м году жизни в январе этого года.