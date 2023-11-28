28 ноября 2023, 12:21
Актер Сергей Ершов признался, что съемки сериала от «Уральских пельменей» проходили в экстремальных условиях
Актер и продюсер Сергей Ершов в разговоре с изданием kp.ru признался, что съемки сериала от «Уральских пельменей» под названием «Мама будет против» проходили в достаточно экстремальных условиях.
Из-за того, что подготовить группу в Екатеринбурге нужно было всего за месяц, возникли сложности с подбором локаций и арендой площадок.
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«Из всех ТЦ города нам разрешил провести съемки только один. Сложность еще была в том, что о перекрытии улиц или зданий нужно договариваться месяца за три», — сообщил актер.
Он также добавил, что монтаж был не менее быстрым, чем сами съемки. Создатели заканчивали последние серии, когда первые уже были запущены в эфир.
Кино
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