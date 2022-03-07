Актер Сергей Безруков устроил спектакль для детей из Донбасса

Народный артист РФ Сергей Безруков организовал спектакль «Маленький принц» в Московском губернском театре для детей из ДНР и ЛНР. Фрагменты выступления и комментарии актера появились на его странице в Instagram.

Худрук театра Безруков прочел «Маленького принца» в сопровождении губернаторского оркестра Московской области. Всего спектакль посмотрели около 300 человек. Зрителями в том числе стали около 190 беженцев из ЛНР и ДНР, среди которых порядка 90 — дети. В театр гостей доставили на автобусах «Мострансавто» из пунктов временного размещения, рассказали в РИАМО.

После спектакля Безруков произнес слова поддержки в адрес жителей Донбасса и пожелал военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, поскорее вернуться домой.

«Сегодня я выбираю делать то, что могу, там, где я есть. Продолжать делать свою работу, ходить в театр, на репетиции и съемки. Роль искусства во все времена — поддерживать моральный дух и помогать сохранить в себе человека. Дорогие мои, вы знаете, я всегда поддерживаю свою страну и своих сограждан. И стараюсь подтверждать это делами, в том числе помогая беженцам из ЛНР и ДНР», — обратился к читателям своего микроблога в Instagram Сергей Безруков.

Безруков отметил, что именно сказка Экзюпери «помогает хранить любовь в наших сердцах».

Он сообщил, что решил отключить комментарии под постом, чтобы «не множить споры, которые порождают ненависть и бессилие».

Сергей Безруков вошел в топ-3 самых запоминающихся деятелей культуры в России в 2021 году. Опрос провел ВЦИОМ. Результаты опубликовал RT.