Актер Серебряков вернулся в Россию

Артист Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады. Он рассказал, что живет сейчас здесь и не уезжал навсегда.

«Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», — рассказал он изданию Super.ru.

Серебряков не уточнил, почему решил вернуться. При этом он посчитал неправильным сравнивать опыт проживания в двух странах.

Ранее Алексей Серебряков решил переехать в Канаду, поскольку там «в два раза дешевле жить». При этом он по-прежнему считает себя русским актером, читает книги на родном языке и смотрит российское телевидение, о чем рассказал «Комсомольской правде».

В 2018 году Серебряков дал скандальное интервью Юрию Дудю, где сказал, что русская национальная идея заключается в «силе, наглости и хамстве». Серебряков от своих слов не открещивается, однако они вызвали широкий общественный резонанс.

Алексей Серебряков — знаменитый актер, известный по ролям в таких фильмах как «Левиафан», «Груз 200», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и «Жила-была одна баба».