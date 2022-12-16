Культура 16 декабря 2022, 16:42 Актер Самойленко рассказал о новом фильме «Чук и Гек. Большое приключение»

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Российский актер Александр Самойленко в разговоре с изданием kp.ru рассказал о новом фильме «Чук и Гек. Большое приключение», в котором ему досталась одна из ролей.

Фильм повествует о двух мальчиках, видящих в жизни взрослых только чудо и героизм.

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«Получилось сказочное приключение. Я всегда мечтал и мечтаю сниматься в сказках, считаю, что это один из лучших жанров для артиста, и еще озвучивать мультфильмы хочу», — сказал Самойленко.

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По его словам, он пока не видел смонтированного завершенного варианта, поэтому ему предстоит получить удовольствие от просмотра вместе с другими зрителями в кинотеатре. Премьера запланирована на 22 декабря.

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