Культура 28 декабря 2023, 17:34 Актер Самойленко-младший счел возможным выход второго сезона «Слова пацана»

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Александр Самойленко — младший, исполнивший роль бравого комсомольца Дениса Коневича в сериале «Слово пацана», дал большое интервью. Одной из тем обсуждения стал возможный выход второго сезона, передала «Вечерняя Москва».

«У меня есть ощущение, что все понятно и завершено, но это не значит, что некуда двигаться дальше», — прокомментировал последнюю серию артист.

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Он также поделился восторженными отзывами о работе с режиссером проекта Жорой Крыжовниковым. На площадке царила атмосфера профессионализма, отметил Самойленко-младший.